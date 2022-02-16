Пермь, 16 февраля, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Фонд содействия реформированию ЖКХ подтвердил Пермскому краю опережающее финансирование мероприятий по расселению из ветхого и аварийного жилья в размере 7,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Марина Каширская ИА REGNUM Дом на снос

Опережающее финансирование позволит уже в 2022 году приступить к улучшению жилищных условий граждан, стоящих в плане на 2023 и 2024 годы. Всего до конца 2024 года расселению подлежит 327 тыс. квадратных метров аварийного жилья.

«Наш опыт по расселению людей из аварийного фонда продолжают отмечать на уровне страны. Это подтверждает предоставление опережающего финансирования, которое поможет нам быстрее улучшить качество жизни населения», — сказал губернатор Дмитрий Махонин.