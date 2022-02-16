Владивосток, 16 февраля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В Приморье 15 февраля пожарные тушили возгорание в четырёх частных банях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по региону.

В бане

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В полночь загорелась баня в частном подворье в городе Уссурийск. В результате пожара повреждено огнем 20 кв. метров строения.

Практически в это время загорелась баня в селе Кокшаровка Чугуевского района. В результате пожара баня повреждена огнём изнутри на площади 18 кв. метров.

В поселке Соловей-Ключ Надеждинского района сообщение о пожаре в бане поступило в 05:29. В результате пожара сгорела баня с верандой и хозяйственная постройка на общей площади 50 кв.метров. В огне погибли две коровы.

Утром 15 февраля загорелась баня в селе Чугуевка.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре человека погибли в 2021 году в результате пожаров в банях в Башкирии.