Джакарта, 16 февраля, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Власти Индонезии разрешили вакцинированным против коронавирусной инфекции детям возрастом от шести до двенадцати лет посещать торговые центра и развлекательные учреждения в столице страны Джакарте, сообщает Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Тем не менее несовершеннолетним для этого будет необходимо предоставить сертификат, подтверждающий прохождения вакцинации. Также им разрешено появляться в развлекательных учреждениях и ТЦ только в сопровождении родителей. Согласно ограничительным мерам в Джакарте, введенным из-за пандемии COVID-19, детские площадки могут вмещать только 50% от максимального числа посетителей.

К 16 февраля в Индонезии подтвердили уже более 4,9 млн случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались более 145 тыс. человек.