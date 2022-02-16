Петропавловск-Камчатский, 16 февраля, 2022, 07:50 — ИА Регнум. На участие в гонке на собачьих упряжках «Берингия-2022» подано рекордное количество заявок. В северной гонке планируют участвовать 18 каюров. Также в этом году гонка бьёт рекорд по количеству ездовых псов — 210 собак выйдут на маршрут, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля в краевом правительстве.

Гонки на собачьих упряжках

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«Для нас это имеет важное значение, так как задача фестиваля — это поддержание традиций и предоставление возможности максимальному количеству каюров соревноваться в выносливости и мастерстве во время преодоления снежного пути», — сказал губернатор края Владимир Солодов.

В этом году в рамках зимнего фестиваля пройдёт более 80 мероприятий с 19 февраля по конец марта.

Помимо самой протяженной и главной гонки «Берингия» состоятся «Елизовский спринт», Avacha RACE, детская гонка «Дюлин», чемпионат по ездовому спорту на фестивале «Снежный путь».

Как сообщало ИА REGNUM, оргкомитет большого зимнего фестиваля «Берингия-2022» утвердил призовой фонд гонок на собачьих упряжках.