Пермь, , 07:46 — REGNUM Пермский край подал заявку на участие в федеральном инвестпроекте комплексного развития электрического транспорта. Одобрение заявки позволит региону осуществить закупку новых трамваев и электробусов. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Проект рассчитан на 2022−2025 годы и предполагает реализацию в три этапа. Их общая стоимость составляет 15,5 млрд рублей.

В рамках комплексного развития электрического транспорта в Перми предлагается капитально отремонтировать трамвайные пути и обновить подвижной состав. Участие в программе позволит закупить в краевую столицу еще 50 трамваев и капитально отремонтировать 50,6 км путей. Стоит отметить, что за счет краевого и городского бюджетов для Перми приобретено 24 современных односекционных трамвая.

Добавим, протяженность трамвайных путей на территории Перми составляет сегодня 109,5 км одиночного пути. Из них 74,3 км являются аварийно-опасными участками, еще 35,7 км — участки с нормативно-удовлетворительным техническим состоянием. Срочного капитального ремонта требуют участки путей по ул. Куйбышева и ул. Мира.