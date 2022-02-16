Лима, 16 февраля, 2022, 07:53 — ИА Регнум. В министерстве производства Перу сообщили о том, что в результате разлива нефти пострадали более 2500 рыбаков, как лицензированных, так и нелегалов. Об этом сообщает перуанское новостное агентство Andina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

Министр производства Перу Хорхе Луис Прадо заявил, что список рыбаков-кустарей, пострадавших от недавнего разлива нефти у побережья Вентанильи, насчитывает 2500 человек. По словам политика, подготовка списка пострадавших была довольно трудоемкой, потому что собранная информация была сопоставлена с данными каждой местной мэрии, а затем и с данными с каждой общественной организации рыбаков-кустарей в пострадавших районах.

«Мы включили всех», — заявил Прадо.

Пострадавшим рыбакам будет предоставлена помощь от министерства экономики.

Перуанский морской институт осуществляет контроль за воздействием разлива нефти на биомассу в пострадавших районах.

В национальном агентстве по контролю за качеством рыбы ведут работу по предотвращению попадания испорченной в результате разлива нефти рыбы на рынки.