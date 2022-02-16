Санкт-Петербург, 16 февраля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Если нас много, и мы действуем сообща, то малыми делами достигаем больших результатов. Это особенно важно при решении глобальных задач, нацеленных на благо всей страны и каждого ее гражданина. Люди сплачиваются вокруг местных лидеров, неравнодушных групп, обществ и союзов в логике федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор Центра регионального и международного сотрудничества (государственная бюджетная нетиповая образовательная организация) в Санкт-Петербурге Мария Рохманийко.

Дарья Драй ИА REGNUM Зима в Санкт-Петербурге

Отвечая на вопрос, чем конкретно помогает реализация данного нацпроекта, она пояснила:

«Например, в центре Санкт-Петербурга наши соседи по Адмиралтейскому району «Добрососедство Коломны» (лауреаты премии «Петербург будущего» — 2022 в номинации «Сообщество года») организуют сбор вторсырья, высаживают растения, очищают пляжи и набережные, спасают историческое и культурное наследие, организуют фестивали и квартирники. Они хотят, чтобы люди приезжали сюда ради локальных галерей и шоурумов, оригинальных магазинчиков и кафе, чтобы соседи знакомились и начинали новые проекты, чтобы дети учились ответственности и бережному отношению к окружающим их вещам.

Что касается нас, то Центр регионального и международного сотрудничества — это площадка для организации и информационной поддержки проектов в сфере образования. Команда Центра видит и поддерживает волонтерские инициативы, помогает информировать педагогов, детей и их родителей о том, что еще можно сделать, какие практики развиваются в регионе.

Мы делаем материалы, снимаем фото и видео о проектах по добрососедству, даем свою студию сетевого издания «Дайджест Петербургского образования» для записи роликов и подкастов. Важно говорить об общих успехах, популяризовать волонтерство и добровольчество в школе, вовлекать педагогическое сообщество, взаимодействовать с теми, кто любит город и хочет сделать его лучше.

Мы уверены, что на это способен каждый город и регион, и помогаем транслировать модели и проекты, чтобы все могли включиться, чтобы инициатива не только исходила снизу, но и госучреждения, бизнес, некоммерческие организации подключались и давали свои мощности, ресурсы ребятам из соседнего двора, содействовали и поддерживали тех, кто очень хочет научиться, но пока не умеет, и даже в какой-то степени помогали формулировать местным сообществам запрос на внедрение социокультурных практик, развитие и передачу опыта дальше.

Нацпроекты объединяют активных людей самых разных возрастов, взглядов и достатка из всех уголков страны. И совершаемые ими малые, но конкретные и результативные дела формируют в детях базовые ценности: неравнодушие, ответственность не только за себя, но и за свой город и страну, уважение к культуре и традициям, осознание своей значимости в социуме».

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Образование» предусматривает вовлечение граждан в волонтерскую деятельность через центры добровольчества, создаваемые на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений.

Действует единая информационная система добровольчества, проводятся конкурсы и образовательные программы, в частности, в рамках форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида».