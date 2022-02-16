Самара, 16 февраля, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Систему розыска транспортных средств намерены начать внедрять в 2022 году Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Камеры на мосту

Данный вопрос рассматривался на заседании антитеррористической комиссии Самарской области.

Сообщается, что в 2021 года число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на автодорогах Самарской области уменьшилось на 11,75% в сравнении с 2020 годом.

В 2022 году на автотрассах региона намерены установить дополнительные камеры фотовидеофиксации. Кроме этого, в 2022 году планируется начать внедрение системы розыска транспортных средств.

«Система Netvision Finder обеспечит возможность отслеживания автомобилей по государственному регистрационному знаку с использованием видеокамер, подключенных к АПК «Безопасный город», — сообщает пресс-служба.

Помимо этого, планируется интегрировать АПК «Безопасный город» в систему «112», которая обменивается сведениями с 150 дежурно-диспетчерскими службами и экстренно-оперативными службами региона. В среднем за сутки по телефону спасения обращаются свыше 6,4 тысяч жителей, а за весь 2021 год поступило свыше 2,3 миллионов обращений.