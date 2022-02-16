Чебоксары, 16 февраля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. В Чебоксарах после прокурорских проверок из-за сорванного срока ремонта детского сада дисквалифицировали директора строительной фирмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Марина Каширская ИА REGNUM Ремонт

Проверка хода капитального ремонта проводилась в чебоксарском детском саду № 19. В надзорном ведомстве установили, что работы должны были завершить к 29 октября 2021 года, но график был сорван. В прокуратуре сообщают, что 8 ноября на имя директора компании-подрядчика «Стройцентр» внесено представление, должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

В релизе также отмечается, что 12 ноября в отношении компании и директора прокуратурой возбуждены административные дела по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («Действия (бездействие), повлёкшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом»), решением суда штрафные санкции составили соответственно 300 тыс. рублей и 30 тыс. рублей.

В прокуратуре Чувашии сообщают, что 18 января 2022 года на директора строительной компании повторно завели административное дело по указанной выше статье из-за незавершённого ремонта.

«По результатам рассмотрения дела ему назначено наказание в виде дисквалификации на шесть месяцев, в ходе которой он лишён права занимать руководящие должности в организациях и учреждениях», — говорится в сообщении.

В настоящее время капитальный ремонт дошкольного образовательного учреждения практически завершён (готовность 99%).

Отметим, что ранее в Алатыре после прокурорского вмешательства и возбуждения административного дела подрядчик завершил капитальный ремонт бассейна. Постановлением суда директор подрядной организации оштрафован на 352 тыс. рублей, решение не вступило в силу.