Сантьяго, 16 февраля, 2022, 07:36 — ИА Регнум. В министерстве сельского хозяйства Перу 15 февраля сообщили о том, что в настоящее время в стране насчитывается 198 активных лесных пожаров. Об этом сообщает чилийское новостное агентство Emol.

Пресс-служба правительства Марий Эл Лесной пожар в Марий Эл с вертолета

Министр сельского хозяйства Чили Мария Эмилия Ундуррага в Национальный день лесной бригады заявила, что февраль стал «особенно сложным» месяцем.

Министр сельского хозяйства отметила, что в феврале динамика пожаров была «нетипичной», поскольку обычно «пик сезона приходится на январь, а сегодня мы видим, что он был продлен до февраля и был расположен особым образом в Араукании и Биобио» .

Только в 2022 году было зарегистрировано 1145 лесных пожаров в 2022 году. Тем не менее количество выжженных гектаров по сравнению с 2020 годом уменьшилось на 58%.

В этом сезоне в результате 4547 лесных пожаров было выжжено более 66 тысяч га земли. Важно отметить, что в Национальной лесной корпорации отсчет года начинается 1 июля и заканчивается 30 июня следующего года.

В министерстве сельского хозяйства сообщили, что в 2022 году для борьбы с лесными пожарами будут задействованы новые ресурсы. Бюджет, утвержденный президентом Себастьяном Пиньерой, составляет 68 000 млн долларов. Это позволяет предоставить для тушения пожаров 62 самолета, в том числе Hercules C-130 вместимостью 15 000 литров воды и примерно 3000 членов бригады.

Правительство США передало Чили двенадцать цистерн объемом 20 000 литров каждая. Эти емкости позволяют собирать воду в стратегически важных местах для подготовки к тушению лесных пожаров. В стране подчеркнули важность международного сотрудничества в деле борьбы с лесными пожарами.