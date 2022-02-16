Самара, , 07:45 — REGNUM Завод по производству деревянных европоддонов, предназначенных для складирования и транспортировки грузов, намерены построить в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Заграждение кинопаркинга сделано из деревянных складских поддонов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сообщается, что министерство экономического развития и инвестиций региона и администрация г.о. Чапаевск заключили трёхсторонние соглашения с двумя предприятиями, которые намереваются реализовать свои проекты на территории опережающего развития (ТОСЭР) «Чапаевск».

Так, одно из предприятий намерено построить в городе завод по производству деревянных европоддонов. На реализацию данного проекта инвестор намерен направить 149,6 млн рублей и создать 39 рабочих мест.

Другое предприятие намерено создать в Чапаевске производственно-складской комплекс для складирования, хранения и транспортировки зерновых и зернобобовых культур. Инвестор намерен вложить в создание данного комплекса 280 млн рублей и создать 64 рабочих места.

«Каждому резиденту мы предоставляем готовые инвестплощадки, налоговые льготы, в том числе обнуление ставок по налогам на имущество и землю, а также дополнительные меры поддержки бизнеса. Для каждого инвестпроекта, получившего статус резидента ТОСЭР, действуют упрощенные административные процедуры. Для горожан приход новых инвесторов — это, в первую очередь, создание новых рабочих мест. Во-вторых, это налоги, которые направляются на решение социально-экономических вопросов города и региона», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова.

Сообщается, что с учётом новых соглашений число резидентов ТОСЭР «Чапаевск» увеличилось до 19.