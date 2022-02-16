Вашингтон, 16 февраля, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Планы Албании по вступлению в ЕС поддержал американский госсекретарь Энтони Блинкен на встрече в Вашингтоне с албанским премьер-министром Эди Рамой, сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

tomislav medak Эди Рама

Глава Госдепа также заявил о необходимости проведения реформы судебной системы и борьбы с коррупцией в этой республике. Блинкен выразил признательность албанским властям за то, что они приняли беженцев, эвакуированных из Афганистана.

Кроме того, Блинкен поблагодарил Раму за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также отметил тесное сотрудничество США и Албании в рамках НАТО и Совета Безопасности ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эди Рама принял участие в церемонии, которая была посвящена началу мандата Албании в качестве страны — временного члена Совбеза ООН. Он прибыл в США 14 февраля.