Якутск, 16 февраля, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Смена руководства в городском отделении «Единой России» в Якутске может привести к отмене прямых выборов главы столицы региона. Такое мнение высказал 16 февраля политобозреватель Виталий Обедин, комментируя назначение секретарём городского отделения партии депутата Госсобрания региона Виктора Фёдорова. Эти изменения эксперт назвал тревожными.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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«На самом деле тот факт, что Виктор Федоров возглавил городское отделение «Единой России» — очень тревожный шаг. Я лично против него ничего не имею, это, по сути, единственный единоросс, у которого есть свое мнение, остальные — придаток аппарата. Но есть один пункт, в котором мы категорически не сходились и не сойдемся. Виктор Николаевич — давний и убежденный противник прямых выборов мэра Якутска и замены его назначаемым сити-менеджером», — пояснил свою позицию Виталий Обедин.

Эксперт предположил, что Виктор Фёдоров начнёт формировать пул своих депутатов в Гордуме, и может создать фракцию, которая внесёт соответствующие изменения в Устав столицы. Политобозреватель обратил внимание на то, что новый руководитель «Единой России» в Якутске уже заявил о необходимости отказаться от праймериз по 1−2 модели, когда в отборе кандидатов от партии власти принимают участие горожане.

«Он намерен проводить всё по 4-й модели, когда кандидатов назначает политсовет! К слову, именно так мы получили кандидата в мэры Евгения Григорьева в феврале 2021 года. У ЕР не было времени проводить нормальный праймериз, поэтому его провели по 4-й модели — то бишь просто спустили согласованного кандидата сверху. Фракция, сформированная Виктором Федоровым — прямая угроза народным выборам мэра Якутска!» — заключил Виталий Обедин.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарём отделения «Единой России» по Якутску 14 февраля был назначен депутат Госсобрания республики Виктор Фёдоров. Место ему уступил председатель городской думы Якутска Альберт Семёнов.