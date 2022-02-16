Под угрозой оказались прямые выборы мэра Якутска — мнение
Якутск, 16 февраля, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Смена руководства в городском отделении «Единой России» в Якутске может привести к отмене прямых выборов главы столицы региона. Такое мнение высказал 16 февраля политобозреватель Виталий Обедин, комментируя назначение секретарём городского отделения партии депутата Госсобрания региона Виктора Фёдорова. Эти изменения эксперт назвал тревожными.
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Эксперт предположил, что Виктор Фёдоров начнёт формировать пул своих депутатов в Гордуме, и может создать фракцию, которая внесёт соответствующие изменения в Устав столицы. Политобозреватель обратил внимание на то, что новый руководитель «Единой России» в Якутске уже заявил о необходимости отказаться от праймериз по 1−2 модели, когда в отборе кандидатов от партии власти принимают участие горожане.
Как сообщало ИА REGNUM, секретарём отделения «Единой России» по Якутску 14 февраля был назначен депутат Госсобрания республики Виктор Фёдоров. Место ему уступил председатель городской думы Якутска Альберт Семёнов.