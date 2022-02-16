Оренбург, 16 февраля, 2022, 07:18 — ИА Регнум. В Оренбургской области три музея в 2022 году в рамках нацпроекта «Культура» получат федеральные средства на техническое оснащение. Об этом сообщает минкультуры региона.

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Оренбуржье подавало заявку в федеральный центр на модернизацию 25 муниципальных музеев. Из них одобрено три: Музей истории Оренбурга, Бузулукский краеведческий и Музей-усадьба им. Аксакова в Бугурусланском районе.

На техническое «переосмысление» учреждений предусмотрено 19,61 млн рублей, из которых 18,825 млн — средства федерального бюджета, 784 тысяч — средства областного бюджета по государственной программе «Развитие культуры Оренбургской области». На эти средства приобретут оборудование для экспозиционно-выставочной деятельности и фондовое оборудование.

По направлению реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев в 2022—2024 годы Минкультуры России из 36 заявок от региона предварительно отобрало 27. На эти цели в трехлетнем бюджете предусмотрено 233,2 млн рублей.

«Один из важнейших и дорогостоящих проектов для региона — это восстановление музея-усадьбы им. Аксакова. За последние годы мы провели здесь большую работу. В этом году приступим к реконструкции гидротехнических сооружений для наполняемости Аксаковских прудов. В трехлетнем бюджете заложены средства на завершение работ в оставшихся помещениях усадебного комплекса. Средства из федерального бюджета позволят ускорить восстановление этого долгожданного объекта. Уверен, что в результате за несколько ближайших лет уникальный музей-усадьба станет одной из точек притяжения туристов», — сказал губернатор Денис Паслер.