Владивосток, 16 февраля, 2022, 07:22 — ИА Регнум. В Приморье из-за снега уже вторые сутки продолжается транспортный коллапс и массовая регистрация дорожно-транспортных происшествий на дорогах края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля в пресс-службе УМВД.

Дарья Драй ИА REGNUM В снежном плену

Читайте также: Во Владивостоке из-за снегопада произошло более 40 ДТП

15 февраля в Приморье зарегистрировано 109 автоаварий: девять — с пострадавшими, 100 — с материальным ущербом. Погибших нет, травмированы 13 человек. Механические повреждения получил 205 автомобилей. Рост по количеству ДТП превысил 12%, а по числу пострадавших составил 62%.

Более половины автоаварий случились во Владивостоке.

Автоаварии с пострадавшими зарегистрированы в шести населенных пунктах: Артеме, Владивостоке, Уссурийске, а также в Партизанском, Михайловском и Надеждинском районах.

Больше всего зафиксировано столкновений транспортных средств — 69. Кроме того, 14 наездов на стоящий автомобиль, 12 наездов на препятствие, шесть съездов с дорог, четыре наезда на пешехода и один наезд на животное.

Полиция просит водителей не совершать неоправданных маневров и резких торможений, так как в условиях пониженного сцепления всё это может привести к заносу автомобиля и ДТП.

16 февраля обстановка на дорогах лучше не стала — соцсети продолжают заполнять фото и видео аварий, перевёрнутых большегрузов, легковых авто, въехавших в леера, автобусную остановку, съехавших в кювет.

Приморцы сами себя предупреждают: «Берегите здоровье и свой автомобиль — не выезжайте на нём в непогоду».

Как сообщало ИА REGNUM, С 08:00 15 февраля во Владивостоке до 18:00 зарегистрировано 45 ДТП. Аварии спровоцированы непогодой.