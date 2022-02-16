Пекин, 16 февраля 2022, 07:17 — REGNUM Порядка 500 млн человек посмотрели по телевидению Церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, что является новым рекордом в трансляции таких событий. Об этом директор служб маркетинга и телевидения Международного олимпийского комитета (МОК) Тимо Лумме 16 февраля заявил журналистам.
Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»
По его словам, прошедшая 4 февраля церемония открытия Игр «была абсолютным успехом с точки зрения вещания».
Лумме напомнил, что предыдущий рекорд такого показа — 398 млн человек — был установлен на Играх в Сочи в 2014 году.
Как сообщало ИА REGNUM, образцовой для всего мира назвал зимнюю Олимпиаду, проходящую в Пекине, известный монгольский китаист Хорлоогийн Баатархуу.
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