Пекин, , 07:17 — REGNUM Порядка 500 млн человек посмотрели по телевидению Церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, что является новым рекордом в трансляции таких событий. Об этом директор служб маркетинга и телевидения Международного олимпийского комитета (МОК) Тимо Лумме 16 февраля заявил журналистам.

Зимние Олимпийские игры в Пекине Официальное интернет-представительство президента России

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По его словам, прошедшая 4 февраля церемония открытия Игр «была абсолютным успехом с точки зрения вещания».

Тимо Лумме «С уверенностью могу сказать сегодня, что она превысила охват предыдущих Игр — её посмотрели 500 млн человек. Это самый высокий уровень телевизионного вещания в плане показа открытий».

Лумме напомнил, что предыдущий рекорд такого показа — 398 млн человек — был установлен на Играх в Сочи в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, образцовой для всего мира назвал зимнюю Олимпиаду, проходящую в Пекине, известный монгольский китаист Хорлоогийн Баатархуу.

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