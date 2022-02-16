Чебоксары, , 07:15 — REGNUM Из бюджета Чувашии направят почти 3,2 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок в Ядринском районе. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Мусор Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Средства выделяются из резервного фонда регионального правительства на софинансирование расходов Ядринского района. Речь идёт о сумме в 3 171 244 рублей 2 копеек, главным распорядителем выступает министерство природных ресурсов и экологии.

«На ликвидацию несанкционированных свалок в границах города и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде», — говорится в распоряжении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Ядринском районе планируют с привлечением более 36 млн рублей федеральных средств начать рекультивацию свалки ТКО.

Напомним, что в декабре 2021 года в Канаше был рекультивирован полигон твёрдых коммунальных отходов. Затраты превысили 82 млн рублей, в том числе более 58 млн рублей выделено из федерального бюджета.

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