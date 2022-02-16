Чебоксары, 16 февраля, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Из бюджета Чувашии направят почти 3,2 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок в Ядринском районе. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

Средства выделяются из резервного фонда регионального правительства на софинансирование расходов Ядринского района. Речь идёт о сумме в 3 171 244 рублей 2 копеек, главным распорядителем выступает министерство природных ресурсов и экологии.

«На ликвидацию несанкционированных свалок в границах города и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде», — говорится в распоряжении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Ядринском районе планируют с привлечением более 36 млн рублей федеральных средств начать рекультивацию свалки ТКО.

Напомним, что в декабре 2021 года в Канаше был рекультивирован полигон твёрдых коммунальных отходов. Затраты превысили 82 млн рублей, в том числе более 58 млн рублей выделено из федерального бюджета.