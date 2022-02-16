Тольятти, Самарская область, , 07:46 — REGNUM Бывшего судью Автозаводского районного суда города Тольятти осудили за получение незаконного денежного вознаграждения в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Судья 711.ru

В суде установлено, что осенью 2018 года в Автозаводской районный суд г. Тольятти поступило уголовное дело по обвинению мужчины в вымогательстве. Это дело принял к рассмотрению фигурант уголовного дела.

Отмечается, что к осужденному обратился его приятель, который действовал в интересах обвиняемого. Он попросил вынести объективное решение по уголовному делу.

«Не позднее января 2019 года, рассматривая указанное уголовное дело, судья принял решение воспользоваться данными обстоятельствами в целях личного корыстного обогащения. Реализуя свои намерения, он сообщил своему знакомому о том, что изменил квалификацию с вымогательства на самоуправство и освободил от уголовной ответственности указанного выше гражданина, в связи с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Одновременно он потребовал передать ему незаконное денежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей», — сообщает пресс-служба.

Предполагаемый посредник и экс-подсудимый обратились к стражам порядка и в марте 2019 года посредник, который действовал в рамках оперативного эксперимента, передал судье часть денег в размере 550 тысяч рублей. После их получения осужденный судья был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по региону.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Суд признал мужчину виновным и приговори его к восьми годам лишения свободы в колонии строго режима, штрафу в доход государства в размере одного миллиона рублей. Также ему запрещено занимать должности сроком на пять лет. Осужденный был взят под стражу в зале суда.