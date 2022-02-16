Москва, , 07:10 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил финансовый иск, ответчиком в котором выступает Минобороны России, а истцом — АО «Волжский судостроительно-судоремонтный завод». Исковое заявление пока судом не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Иск от судостроителей подан 15 февраля 2022 года. Сумма претензий — 10 877 086,16 рубля.

В едином госреестре завод зарегистрирован в мае 2007 года, но ведет свою историю с 1961 года. Предприятие входит в группу «Вега».

В тот же день, 15 февраля, министерство обратилось с иском к АО «Концерн «Радиотехнические и информационные системы». Детали пока не сообщались

Напомним, ранее Минобороны РФ проиграло спор за неустойку на 363 млн рублей. Ответчиком выступало ФГУП «102 Предприятие электрических сетей» Минобороны РФ.