Лима, 16 февраля, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Размер штрафов для испанской компании Repsol за масштабный разлив нефти у побережья Перу может составить до 304 млн солей (около $80 млн). Об этом заявил глава перуанского министерства окружающей среды Модесто Монтойя в ходе пресс-конференции.

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«Мы начали процесс применения санкций. Штрафы могут достигнуть 304 млн солей, это мелочь для них», — заявил он.

Монтойя добавил, что испанская компания не выполнила своих обязательств по очистке акватории и восстановлении окружающей среды в предписанные властями сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля на испанскую компанию Repsol власти Перу наложили первый штраф размером 460 тысяч перуанских солей (более $121 тысяч). В правительстве республики отмечали, что продолжать штрафовать компанию, пока она не выполнит предписания по очистке акватории от нефтепродуктов.