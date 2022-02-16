Лима, 16 февраля, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Перуанское новостное агентство Andina 15 февраля сообщило о том, что экспорт продукции горнодобывающей промышленности из Перу в 2021 году достиг рекордной отметки в 39 637 млн долларов США. Это на 51,6% больше, чем в 2020 году. Соответствующие данные были собраны Национальной ассоциацией горнодобывающей, нефтяной и энергетической промышленности.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Еще золота

Уровень экспорта продукции горнодобывающей промышленности, достигнутый в 2021 году, даже выше, чем в период до пандемии: по сравнению с 2019 годом достигнут рост на 39,9%.

Стоимость экспорта меди в 2021 году составила 20 698 млн долларов, что означает увеличение на 58,7% по сравнению с 2020 годом. На экспорт меди повлияло повышение цены на медь, а также рост объема поставок за границу.

Стоимость экспорта золота в 2021 году составила 10 121 млн долларов, что на 28,6% выше, чем в 2020 году (7 868 млн долларов).