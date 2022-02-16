16 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Нельзя исключать, что в рамках нынешней активной челночной дипломатической коммуникации вокруг Украины президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает не только получателем информации от всех сторон. Теоретически он может быть доверенным посредником в условиях кризиса, имея для этого надлежащий потенциал.

Станислав Тарасов, , 07:42 — REGNUM Как правило, генсек НАТО Йенс Столтенберг проводит частные телефонные разговоры с министрами обороны стран — членов альянса, иногда с руководителями внешнеполитических ведомств. Его телефонные контакты с главами государств, особенно с теми, которые не являются членами НАТО, редкость, и такие контакты всегда мотивированы какими-то серьезными причинами. И потому когда Столтенберг связался по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, возник вопрос: что бы это значило? Сам генсек сообщил в Twitter следующее: «Провел хороший телефонный разговор с президентом Алиевым. Мы обсудили региональную безопасность и концентрацию российских сил у границ и на территории Украины, включая ее последствия для энергетических рынков. Я поблагодарил Азербайджан за увеличение поставок газа в Европу, а также за то, что Азербайджан является надежным поставщиком газа».

Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

Пресс-служба президента Азербайджана, правда, переговорную повестку выстроила в несколько иной последовательности: обмен мнениями о постконфликтной ситуации в регионе Южного Кавказа, процессы вокруг Украины и текущая ситуация на мировом энергетическом рынке. Поэтому многие ожидали публичных заявлений Алиева и Столтенберга прежде всего по первым двум позициям, так как энергетическая проблематика не является профильной для Североатлантического альянса. Но в контексте состоявшегося телефонного диалога заявлений «высоких сторон» на эти темы не последовало. Вместо этого в бакинских СМИ со ссылкой на информацию с сайта правительственного агентства Азертадж появились развернутые комментарии о вкладе Баку в энергобезопасность европейских стран, что создавало ощущение, что именно энергетическая проблематика являлась главной побудительной причиной выхода Столтенберга на Алиева. Однако такой разговор был бы больше уместен в диалоге Азербайджана с европейскими энергетическими структурами, а не с генсеком НАТО.

Глава НАТО Йенс Столтенберг Nato.int

В этой связи некоторые бакинские эксперты уверяют, что Столтенберг звонил их президенту, чтобы выразить ему благодарность за визит в НАТО в Брюссель в декабре прошлого года и выступление в высшем органе организации — Североатлантическом совете. Кстати, тогда в альянсе особо подчеркнули роль Азербайджана в миссии «Решительная поддержка», отметили роль азербайджанских военнослужащих в эвакуации более 120 тысяч гражданских лиц через Кабульский аэропорт. Было подчеркнуто, что Азербайджан с 2002 года до 27 августа 2021 года участвовал в этих операциях и стал одной из стран, последними покинувших Афганистан. Действительно, все это имело место. Но почему лично Столтенберг отреагировал на это так поздно, если, конечно, это было главной причиной звонка Алиеву? На наш взгляд, ситуация выглядит более интригующей, и связана она все же с тем, что происходит вокруг Украины.

Работают следующие факторы. Первый: выход Столтенберга на азербайджанского лидера состоялся накануне встречи глав министров обороны стран — членов НАТО 16—17 февраля. Генсеку необходимо было получить какую-то дополнительную информацию в отношении украинского кризиса. Второй: ход событий высвечивает определенные нюансы недавнего визита Алиева в Киев. В этой связи некоторые бакинские эксперты намекали, что он «выступает в роли посредника в налаживании диалога между Москвой и Киевом». Не случайно Алиев после возвращения из Киева позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить украинский вопрос. При этом, согласно сообщению Кремля, в повестке была не только проблематика «внутриукраинского урегулирования», но и «гарантии безопасности», которые Москва предъявила США и НАТО.

Поэтому есть основания предполагать, что Алиев мог передать какие-то предложения Москвы президенту Украины Владимиру Зеленскому. Или наоборот. На этом фоне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами. Об этом рассказывал официальный представитель президента Ибрагим Калын, который, похоже, обо всем информировал Столтенберга. Но то, что генсек НАТО проводит консультации именно с Алиевым, является признанием особой роли Азербайджана как посредника между Россией и Украиной. В данном случае мы далеки от примитивной конспирологии, так как ход событий и действия их участников имеют свои цели и задачи, возможно, даже не совсем не связанные друг с другом. Нельзя исключать, что в рамках нынешней активной челночной дипломатической коммуникации вокруг Украины Алиев выступает не только получателем информации от всех сторон.

Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев President.az

По мнению украинских экспертов, теоретически он может являться доверенным посредником в условиях кризиса, имея для этого надлежащий потенциал. Если предположить наличие у сторон желания к непубличному диалогу хотя бы для четкого обозначения позиций, то Азербайджан становится оптимальным связующим звеном для его обеспечения. Он не задействован в конфронтации по линии Россия — Запад, сохраняет высокий уровень отношений с Россией и Украиной, выступает как стратегический партнер Турции. Алиев и Эрдоган могут объединить усилия и сыграть в тандеме, хотя сложность заключается в том, что российская сторона и НАТО решают на этом фоне множество давно накопившихся вопросов.