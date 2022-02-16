Оренбург, 16 февраля, 2022, 07:04 — ИА Регнум. В Оренбургской области правительство приняло решение о выделении из бюджета дополнительно 55 млн рублей на реконструкцию и обустройство контейнерных площадок в муниципалитетах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Metallovedeniye.ru Деньги

Изначально на обустройство мусорных площадок планировалось выделить 20 млн рублей. Сумма выросла до 75 млн рублей и позволит обустроить 200 стандартных площадок.

Глава области Денис Паслер отметил актуальность вопроса. «Сейчас у нас есть острая потребность в закупке дополнительного количества контейнерных площадок на замену тех, которые не соответствуют стандартам. Весной вопрос с вывозом мусора станет еще острее, поэтому готовить документацию и проводить конкурсные процедуры нужно уже сейчас», — сказал он.