Чебоксары, , 07:04 — REGNUM В Чебоксарах возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего при строительстве жилого дома в центре города. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Стройка Иван Шилов © ИА REGNUM

Правоохранители полагают, что утром 28 декабря 2021 года 25-летний строитель, который занимался устройством монолитного перекрытия на десятом этаже многоквартирного дома по улице Константина Иванова, потерял равновесие и упал на перекрытие восьмого этажа. По данным ведомства, мужчина получил сочетанную тупую травму головы, шеи, туловища и конечностей, скончавшись 1 января 2022 года в больнице.

Правоохранители полагают, что ЧП произошло из-за отсутствия установленных надлежащим образом страховочных тросов, а также нарушения правил и норм охраны труда.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»). Устанавливаются все детали происшествия, у строительной фирмы изъята и изучается необходимая документация.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первое происшествие на стройке в Чебоксарах за последний год. Осенью 2021 года было возбуждено уголовное дело в связи со смертью строителя при демонтажных работах на площади Речников.

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