Самара, , 07:47 — REGNUM Руководителя муниципального бюджетного учреждения заподозрили в растрате вверенного имущества в Самарской области. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, осенью 2018 года подозреваемый руководитель центра материально-технического обеспечения Борского муниципального района совершил растрату двух газовых отопительных котлов общей стоимостью свыше 133 тысяч рублей, деньги он потратил на свои нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам растраты. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование дела продолжается.

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