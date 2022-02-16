Кемерово, , 07:01 — REGNUM В Кемеровской области в 2022 году планируют обновить городские и сельские дома культуры, расположенные в населённых пунктах с численностью менее 50 тысяч человек. В учреждениях культуры десяти муниципалитетов будет проведут капремонт и оснастят их современной аппаратурой.

Дом культуры, фасад Наталья Прокофьева © ИА REGNUM

По данным министерства культуры и национальной политики Кузбасса, с 2017 года по программе «Культура малой Родины» уже оснащено уже 66 сельских домов культуры ругиона. В 2022 году

В этом году обновят десять учреждений культуры. На это выделено около 18 млн рублей, из них 14,2 млн — средства федерального бюджета.