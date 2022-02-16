Рабочий посёлок Черлак, Омская область, , 07:01 — REGNUM В Омской области 28-летний житель районного посёлка Черлак признан виновным в совершении смертельного ДТП (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что вечером 3 июля 2021 года пьяный мужчина в Черлаке управлял автомобилем Volkswagen Polo. Он превысил допустимую скорость, выехал на встречную полосу и сбил на обочине дороги десятилетнюю девочку. От полученных травм она скончалась на месте.

Суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он на два года лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье прокуратура организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса.

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