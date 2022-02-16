Вашингтон, , 06:57 — REGNUM Встреча министров финансов и глав центробанков стран Группы семи (G7, «Большая семерка»), которая должна была пройти с 17 по 18 февраля, отложена до 1 марта. Об этом 16 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

G20 G20.org

По информации журналистов, такое решение организация приняла, поскольку большая часть участников ее мероприятия должны присутствовать на министерской встрече государств Группы двадцати (G20).

В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, а в G20 — Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Европейский союз (ЕС), Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Франция, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, ЮАР, Южная Корея и Япония.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января стало известно, что власти японского города Хиросима объявили о готовности принять в 2023 году саммит лидеров стран Группы семи.

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