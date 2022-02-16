Севастополь, 16 февраля, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Бомба массой около 50 кг времён Великой Отечественной войны была обезврежена в городе Севастополе. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Пресс-служба ГУ МЧС Севастополя

Боеприпас, идентифицированный специалистами как немецкая авиационная бомба SC-50, был обнаружен в Балаклавском районе в районе улицы Лукомской. Информацию спасателям сообщили около 08:00 мск 15 февраля местные жители. В непосредственной близости к месту обнаружения опасной находки находились жилые постройки.

Опасная зона была оцеплена, с соблюдением всех необходимых правил безопасности специалисты-взрывотехники погрузили боеприпас на борт спецавтомобиля и доставили на полигон. Авиабомба была ликвидирована путём контролируемого подрыва. В операции по обезвреживании взрывоопасного предмета было задействовано 150 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обезвреживании противотанковой мины, найденной в Оренбургской области.