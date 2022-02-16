Владивосток, , 06:58 — REGNUM Во Владивостоке силовики задержали руководителя крупной строительной компании, подозреваемого в коммерческом подкупе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля в пресс-службе УМВД по Приморью.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Установлено, что 38-летний управленец в коммерческой организации незаконно получил от директора стройкомпании 80 тыс. рублей за принятие выполненных работ по внутренней отделке жилого дома, предусмотренных договором подряда.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах вынесен обвинительный приговор в отношении трёх лиц, которым в зависимости от степени и роли участия инкриминировали взяточничество и коммерческий подкуп. Двое осуждённых получили условные сроки.