Уфа, , 07:48 — REGNUM Мужчину осудили за убийство и захоронение тела в чужой могиле в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

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В суде было установлено, что весной 2021 года на берегу реки Мелеуз подсудимый и его приятель подрались на почве ревности. Во время драки фигурант уголовного дела убил оппонента и оставил тело на месте происшествия. Через два дня он вернулся к реке и отвез тело на кладбище.

«Раскопав одну из могил, мужчина захоронил в ней потерпевшего, который на протяжении 4-х месяцев числился пропавшим без вести», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Свою вину обвиняемый житель г. Кумертау признал.

Суд приговорил его к девяти годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также с осужденного взыскано в пользу матери убитого моральный вред в размере 600 тысяч рублей.

В связи с мягкостью назначенного наказания приговор будет обжалован государственным обвинителем в апелляционном порядке.