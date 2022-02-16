Буэнос-Айрес, , 07:09 — REGNUM Национальный институт статистики и переписей населения Аргентины 15 февраля опубликовал данные о росте индекса потребительских цен в январе 2021 года на 3,9%. Индекс вырос за счет таких категорий, как связь, рестораны и гостиницы, продукты питания и безалкогольные напитки.

Инфляция Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР

Как сообщает аргентинское новостное агентство La Gaceta, уровень базовой инфляции в январе 2022 г. снизился до 3,3% после увеличения темпов инфляции до 4,4% в декабре.

Наибольший роста цен наблюдается в секторе связи, где месячная инфляция составила 7,5% (по сравнению с 1,8% в декабре) из-за увеличения стоимости телефонных и интернет-услуг. Рестораны и отели также способствовали росту месячной инфляции, в гостиничном секторе она увеличилась до 5,7% в месяц (против 5,9% в декабре).

Следует отметить увеличение инфляции в секторе здравоохранения (4,1% против 0,5% в декабре) из-за санкционированного увеличения предоплаты.

При этом годовой темп инфляции в стране по-прежнему превышает 50%.

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