Уфа, , 07:50 — REGNUM Число стационарных комплексов фотовидеофиксации намерены довести к 1 марта до 1815 единиц в Башкирии. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Камера

Отмечается, что это на 79% больше показателей 2020 года. Из 1815 комплексов — 63 передвижных, 1746 стационарных и шесть мобильных. В 2022 году были смонтированы 330 камер.

«Анализ показал, что это одна из немногих действенных мер, которая принуждает водителей соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. С августа прошлого года количество дорожно-транспортных происшествий в местах установки камер снизилось на 4,1%, уровень смертности в результате ДТП уменьшился на 3,2%. число раненых сократилось на 6%», — приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Булушева.

Сообщается, что в Башкирии специалисты начали работы по передислокации 50 дополнительных комплексов на автотрассы федерального значения. На текущий момент уже передислоцирован 31 комплекс, по остальным идут пуско-наладочные работы, которые планируют завершить до 1 марта 2022 года.