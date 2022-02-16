Магадан, 16 февраля, 2022, 06:47 — ИА Регнум. В полицию Магадана 15 февраля обратилась 57-летняя женщина с заявлением, что у неё мошенники похитили 1 млн 924 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Колымы.

Банкомат

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По словам следователей, ситуация развивалась самым нелогичным образом. В декабре прошлого года ночью пострадавшей позвонили неизвестные и представились, как в таких случаях бывает, сначала правоохранителями, затем сотрудниками банка.

Звонившие рассказали, что её племянник взял кредит в 165 тыс. рублей и не возвращает деньги. Несмотря на то, что у женщины в реальности нет никакого племянника, она взяла имеющуюся у нее наличность в 1 млн рублей, и ночью отправилась в другой конец Магадана, чтобы в течение трех часов через терминал в банке перечислить все деньги в счет долга несуществующего племянника. Она сделала 72 операции по 15 тыс. рублей на различные счета.

Кибермошенники могли бы успокоиться, но, видимо, учитывая особую доверчивость магаданки, они полтора месяца держали с ней связь. Убедили взять кредиты в нескольких банках на более 900 тыс. рублей, причем — один из них под залог квартиры. Все деньги она перевела лжесотрудникам, после чего они перестали выходить на связь.

О том, что ее обманули, пострадавшая догадалась после того, как ей позвонили реальные работники банков с вопросом о задержке платежей по кредитам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области пенсионерка оформила два кредита и перевела их аферисту.