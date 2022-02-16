Новосибирск, 16 февраля, 2022, 06:37 — ИА Регнум. В Новосибирске остекление новой ледовой арены завершено на 94%. Об этом сообщили представители подрядной организации «ЭлинАльфа».

Правительство Новосибирской области Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске

В ближайшие дни будут смонтированы оставшиеся стеклопакеты, которые были дополнительно доставлены взамен бракованных и повреждённых.

По данным областного правительства, в завершающей стадии находится и подготовка документов для подключения тепла на основное здание «Новосибирск-Арены». Оно запланировано к началу марта.