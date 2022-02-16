Омск, 16 февраля 2022, 06:36 — REGNUM Мэр Омска Сергей Шелест 15 февраля назначил директором бюджетного учреждения города «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Галину Зурнаджан. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии.
Ранее Зурнаджан возглавляла учреждение, занимающееся содержанием городских мостов и переходов.
В свою очередь, директором учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» назначен Владимир Рудковский, ранее работавший под руководством Галины Зурнаджан.
Как сообщало ИА REGNUM, сразу двух заместителей мэра назначили в Омске 15 февраля.
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