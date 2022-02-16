Москва, , 06:35 — REGNUM В среду, 16 февраля, в Москве будет переменная облачность, без осадков, гололедица, температура воздуха +1… +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Александр Васильевич Федоров. Оттепель

В ночь на 17 февраля в Москве облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура воздуха −2… +0 °C.

Ветер юго-западный, южный 6−11 м/с, ночью на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −2… +3 °C днём. Ночью — −4… +1 °C.

В четверг, 17 февраля, днём в столице ожидается +3… +5 °C, по области +0… +5 °C. Облачно, осадки (дождь, мокрый снег), порывистый ветер. Ночью в регионе ожидается +0… +5 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности, объявленный в Москве и Московской области из-за гололедицы, продлён до четверга, 17 февраля.

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