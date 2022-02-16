Уфа, , 07:51 — REGNUM Пилотный проект «Карта возможностей для выбора профессии Республики Башкортостан» стартовал в Башкирии. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что его планируют реализовывать на базе информационного портала, который содержит информацию о профессиях и работодателях. 15 февраля было подписано трехстороннее соглашение по реализации данного проекта между минобрнауки Башкирии, минтрудом региона и департаментом развития институтов гражданского общества, защиты прав и свобод человека и гражданина.

«Надеемся, что участие республики в данном федеральном проекте станет, с одной стороны, новым импульсом и действенным инструментом для организации профессионального самоопределения молодежи, а, с другой стороны, новой точкой соприкосновения органов власти, образовательных организаций и работодателей для решения вопросов занятости молодежи», — приводит пресс-служба слова министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленары Ивановой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра намерены построить по концессионному соглашению.