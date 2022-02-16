Новосибирск, 16 февраля 2022, 06:31 — REGNUM В Кемеровской области сняли ограничения на проведение сельскохозяйственных ярмарок на открытом воздухе. Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Согласно документу, место проведения ярмарок устанавливают муниципалитеты. При этом число участников не должно одновременно превышать 500 человек. Также обязательным остаётся соблюдение противоэпидемических требований.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что в регионе сняты ограничение на проведение личных и выездных приёмов жителей.
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