Манама, , 06:25 — REGNUM Приглашение израильского премьер-министра Израиля Нафтали Беннета посетить Израиль приятно наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой. Об этом 15 февраля передал телеканал Sky News Arabia со ссылкой на главу бахрейнского внешнеполитического ведомства Абделя Латифа бен Рашеда аз-Заяни.

Нафтали Беннет The Israel Project

Министр отметил, что Беннет в ходе своего визита в королевство обсуждал с принцем ядерную программу Ирана и угрозу, которую создает международный терроризм. Аз-Заяни также подчеркнул, что посещение Бахрейна главой израильского правительства «стало значимой вехой в отношениях двух государств».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля в Бахрейн, впервые в истории Израиля, прибыл с официальным визитом израильский министр обороны Бени Ганц. Он провел встречи с руководством королевства, а также с представителями бахрейнского оборонного ведомства.