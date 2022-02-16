Афины , , 06:25 — REGNUM Греческий парламент поддержал законопроект «Об укреплении обороноспособности страны», подразумевающий покупку у Франции шести истребителей Rafale, сообщает AMHA.

Греция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его данным, законопроект депутаты поддержали подавляющим большинством. Против проголосовали лишь представители Коммунистической партии Греции и партия MEPA25. Сам законопроект в парламенте обсуждали около 13 часов.

Согласно документу, Греция закупит у Франции шесть истребителей, а также три фрегата Belharra. Кроме того, Афины купят у Парижа торпеды для подводных лодок. Ожидается, что истребители Греция получит до 2025 года, корабли — с 2025 года.

Ранее Афины уже подписали соглашение о поставке 18 истребителей Rafale. Из них уже шесть прибыли на греческую территорию. Отмечается, что на покупку фрегатов Афины готовы потратить 3,237 млрд евро.