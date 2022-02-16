Кемерово, , 06:25 — REGNUM В Кемеровской области сняты ограничение на проведение личных и выездных приёмов жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Напомним, что в Кемеровской области в конце января 2022 года из-за коронавируса представители власти временно отменили личные и выездные приёмы граждан. Приёмы заместителей губернатора и председателя областной администрации, руководителей исполнительных органов госвласти проходили по утверждённым графикам в режиме прямой телефонной линии.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе сняты ограничение по заполняемости залов театров, кинотеатров, концертных и цирковых организаций, а также спортивных мероприятий.

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