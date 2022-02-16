Шкотовский район, Приморский край, 16 февраля, 2022, 06:26 — ИА Регнум. В Приморье раскрыто убийство, совершенного в 2021 году. Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 68-летнего мужчины, который в ноябре ушёл из дома в Смоляниново Шкотовского района и до настоящего времени о его местонахождении было не известно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

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Усилиями правоохранителей и следствия убийство, совершенное в условиях неочевидности, раскрыто.

По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний житель Смоляниново, который признался в убийстве и показал место, где спрятал труп. Мотивом преступления стал денежный долг подозреваемого перед потерпевшим.

После убийства фигурант вывез тело в лес возле села Центральное и закопал его.

По информации УМВД Приморья, подозреваемый на протяжении нескольких лет занимал деньги под проценты у погибшего, и не возвращал их. После того, как кредитор в очередной раз потребовал вернуть долг в 8 млн рублей, заёмщик решил убить пенсионера — в алкогольном опьянении он избил его обрезком металлической трубы. От полученных травм пожилой мужчина скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Покровка Октябрьского района Приморья в помещении водоканала 15 февраля обнаружено тело 43-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.