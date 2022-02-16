Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 06:16 — REGNUM В результате вызванного сильными ливнями паводка в расположенном вблизи Рио-де-Жанейро городе-спутнике Петрополисе 15 февраля погибли не менее шести человек. Об этом министр регионального развития Рожериу Маринью сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Бразилия Americantravel.ru

Рожериу Маринью «Сожалеем о шести погибших в Петрополисе. Город пострадал от последствий сильных дождей: более 200 мм выпало за последние четыре часа, это привело к выходу рек из берегов. В 52 местах произошли оползни».

Ранее телеканал Globo демонстрировал в эфире кадры, на которых видны целые затопленные кварталы Петрополиса. По информации правительства штата, в помощь к 120 местным спасателям было направлено ещё 60 человек.

С конца декабря по конец марта в Бразилии выпадают обильные осадки, вызванные движением тёплого влажного воздуха из экваториальных лесов Амазонии в юго-восточном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате наводнений и сходов оползней, вызванных сильными ливнями в бразильском штате Сан-Паулу, выросло до 28 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших от ливней в бразильском Сан-Паулу выросло до 28 человек