Новосибирск, , 06:17 — REGNUM В Новосибирске проходят рейды по выявлению точек незаконной торговли горюче-смазочными материалами (ГСМ) и их демонтажу. Как отметили в мэрии города, одной из эффективных мер может стать увеличение штрафов за такой бизнес, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пожар на АЗС 95.mchs.gov.ru

«Это очень резонансная тема, — прокомментировал мэр Анатолий Локоть. — В ближайшее время проведём совещание с главами администраций и надзорными органами, чтобы выработать чёткий алгоритм действий и определить зоны ответственности».

Только за декабрь 2021 года и январь 2022 по факту незаконной торговли было составлено 62 протокола.

«К сожалению, нынешние штрафы не пугают торговцев. Поэтому мы направили письмо в областное правительство на имя заместителя губернатора Сергея Сёмки по изменению статьи № 9.1 в законе Новосибирской области № 99−03. Мы предложили увеличить штраф за нарушение в сфере торговли и неправомерно оказываемые услуги в восемь раз», — рассказал начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Виталий Витухин.

Напомним, что 16 января на незаконном объекте на ул. Автогенной в Новосибирске в результате возгорания ёмкости для хранения автомобильного топлива был повреждён автомобиль и фасад частного дома.