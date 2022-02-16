Абакан, 16 февраля, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Жительницу Хакасии, труженицу тыла Агафью Васильевну Чаптыкову 15 февраля поздравили со столетним юбилеем. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве труда и социальной защиты.

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Дом культуры организовал для юбилярши праздничное мероприятие. Агафье Васильевне вручили подарок от властей региона.

«В этот праздничный день желаю вам здоровья и благополучия, тепла и заботы близких людей», — говорится в поздравлении от имени главы региона Валентина Коновалова.

Агафья Чаптыкова — труженица тыла, ветеран труда и инвалид третьей группы. В годы Великой Отечественной войны она работала на пашне в аале Шалгинов, сеяла хлеб, заготавливала сено для скота. После войны вместе с мужем жила в аале Доможаков. Трудилась конюхом, дояркой, бригадиром.

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