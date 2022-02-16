Пекин, , 06:08 — REGNUM Китай построил 869 складов для централизованного контроля за импортируемыми продуктами холодного хранения, сообщил главный рыночный регулятор страны, передает агентство Синьхуа.

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На складах будут проводиться единые процедуры дезинфекции и тестирования импортных продуктов холодного хранения, которые могут поступить на рынок только после сертификации на складах, сообщает Государственное управление рыночного регулирования КНР.

По словам управления, эти склады будут играть важную роль в перекрытии потенциальных каналов передачи COVID-19, облегчении утилизации импортных продуктов холодного хранения в чрезвычайных случаях и снижении затрат.

В декабре 2020 года была введена в эксплуатацию национальная платформа для отслеживания импортируемых продуктов питания холодовой цепи, включающая ключевые импортируемые продукты питания холодовой цепи, такие как домашний скот, птица и водные продукты.