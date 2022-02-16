Пекин, 16 февраля, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Китай построил 869 складов для централизованного контроля за импортируемыми продуктами холодного хранения, сообщил главный рыночный регулятор страны, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

На складах будут проводиться единые процедуры дезинфекции и тестирования импортных продуктов холодного хранения, которые могут поступить на рынок только после сертификации на складах, сообщает Государственное управление рыночного регулирования КНР.

По словам управления, эти склады будут играть важную роль в перекрытии потенциальных каналов передачи COVID-19, облегчении утилизации импортных продуктов холодного хранения в чрезвычайных случаях и снижении затрат.

В декабре 2020 года была введена в эксплуатацию национальная платформа для отслеживания импортируемых продуктов питания холодовой цепи, включающая ключевые импортируемые продукты питания холодовой цепи, такие как домашний скот, птица и водные продукты.