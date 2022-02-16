Макао, Китай, 16 февраля, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Предварительная оценка валютных резервов Макао составила $216,6 млрд патак (около $26,97 млрд) на конец января 2022 года, сообщил 15 февраля валютный надзорный орган специального административного района (САР) Макао, передает агентство Синьхуа.

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Последние статистические данные Денежно-кредитного управления Макао показали, что резервы увеличились на 1,1% по сравнению с пересмотренным значением в 214,2 млрд патак (около $26,66 млрд) за предыдущий месяц. Валютные резервы Макао на конец января 2022 года в 11 раз превышали объем валюты, находящейся в обращении, или 89% от М2 патаки на конец декабря 2021 года.

Взвешенный по торговле индекс эффективного обменного курса патаки снизился на 0,02 пункта в месячном исчислении, но вырос на 1,88 пункта в годовом исчислении до 103,8 в январе 2022 года, что означает, что в целом обменный курс патаки снизился по отношению к валютам основных торговых партнеров Макао на ежемесячной основе, но вырос на ежегодной основе.